Assalto in azienda, ladri bloccano la strada con auto rubate e chiodi: poi la fuga

MONTEMARCIANO - Chiodi a terra ed auto rubate parcheggiate di traverso per sbarrare l'accesso alla zona. Assalto nella notte all'interno di un'azienda di Marina di Montemarciano, alla Gabella. Si tratterebbe, anche se è ancora tutto da confermare, di una ditta di distribuzione logistica di elettrodomestici e elettronica di consumo. Sul posto sono presenti i carabinieri che hanno circondato l'area e si sono messi sulle tracce dei banditi. Il furto, per fortuna, sembrerebbe non essere andato a buon fine. Nell'area che circonda l'azienda i militari hanno trovato delle lavatrici ed asciugatrici gettate nei campi.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO