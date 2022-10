L'impatto laterale violentissimo, poi la sua Alfa 147 che schizza contro il guardrail: ragazza muore a 22 anni

OSIMO - Stava viaggiando a bordo della sua Alfa 147 quando ha centrato lateralmente una Opel ed è schizzata contro il guardrail. Per lei, una ragazza anconetana di appena 22 anni, non c'è stato niente da fare ed è morta sul colpo. E' successo questa sera, poco dopo le 21, nei pressi del Centro Commerciale Cargopier.

Secondo una prima ricostruzione uno dei due mezzi viaggiava lungo la statale mentre l'altro si stava immettendo. L'impatto è stato violento e la sua auto è andata praticamente distrutta. A bordo della Opel un ragazzo di 21 anni che per fortuna non ha riportato gravi conseguenze ed è stato trasportato in ospedale con un codice di media gravità. Sul posto l'automedica del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri di Osimo.