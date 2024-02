Tragedia sulla provinciale, famiglia fuori strada con l'auto: morto un bimbo di 5 anni

CASTELFIDARDO - Un bambino di 5 anni ha perso la vita a seguito di un tragico incidente sulla provinciale Jesina, a Cerretano di Castelfidardo. Il piccolo si trovava a bordo di un'auto insieme alla mamma, di circa 30 anni, ed a suo fratello più grande. Per cause da chiarire, quando da poco erano passate le 22, il mezzo è finito fuori strada e si è ribaltato. Per il bambino, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, non c'è stato niente da fare. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118. La donna alla guida del mezzo e l'altro figlio sono stati portati in ospedale. Entrambi non sono in pericolo di vita.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO