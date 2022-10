Tragico schianto sulla statale, Aurora aveva solo 22 anni. La mamma: «Siamo morti anche noi»

ANCONA - Si chiamava Aurora Caruso la 22enne morta ieri sera nell’incidente ad Osimo, sulla statale 16, all’incrocio del centro commerciale Cagopier. La giovane abitava a Collemarino, dove risiede anche tutta la sua famiglia, padre, madre e un fratello. In un post su Facebook la mamma Agnese ha gridato tutto il suo dolore «questa sera siamo morti anche noi purtroppo». La notizia della morte è arrivata questa mattina presto nel quartiere, dove Aurora era molto conosciuta e benvoluta. «Una ragazza solare, grande lavoratrice è appassionata di animali», la ricorda Calogero Corradini. Anche nel mondo del volontariato Aurora e la sua famiglia erano conosciuti e benvoluti. Il nonno è uno storico milite della Croce Gialla di Ancona.

Ieri sera la giovane tornava probabilmente dal lavoro quando con la sua Alfa 147 si è immessa da via della Sbrozzola sulla statale. Un impatto violento con una Opel Astra che viaggiava sulla statale e poi la corsa finita contro il guardrail. Lo scontro non le ha lasciato scampo. Ferite lievi per il conducente della Opel, 21 anni, di Polverigi. La Procura di Ancona, ricevuta l’informativa dai carabinieri di Osimo che hanno proceduto per i rilievi, aprirà un fascicolo per omicidio stradale. La salma della giovanissima Aurora è stata portata all’obitorio di Torrette. Potrebbe essere disposta l’autopsia. La giovane in passato aveva lavorato come barista al Bar del Disco, alla Palombella. Ancora da fissare il funerale. Ieri sera dopo l’incidente il padre, che è originario di Palermo, è andato sul posto.