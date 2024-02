Il fratello maggiore bussava sul vetro dell'auto rovesciata, per il bambino non c'era più nulla da fare

CASTELFIDARDO - La mamma perde il controllo dell'auto in pieno rettilineo, lo schianto contro il vivaio e il ribaltamento della vettura non lasciano speranze al piccolo di soli 5 anni. E' ancora tutta da vagliare la ricostruzione del tragico incidente che è costato la vita a un bambino ieri sera lungo la via Jesina in direzione Castelfidardo. Feriti, ma non sembra in modo grave, la donna e l'altro figlio maggiore.

Secondo le prime ricostruzioni e testimonianze raccolte da Il Corriere Adriatico, è stata una coppia di anziani ad accorgersi dell'incidente dopo essere uscita in strada richiamata dal rumore. I due sono i genitori di Andrea Sampaolesi, morto in un incidente stradale sulla Provinciale diversi anni fa. Secondo la testimonianza il ragazzo più grande, incastrato nell'abitacolo insieme alla mamma, chiedeva aiuto bussando sul finestrino. Una terza persona avrebbe poi rotto il lunotto con un martello per estrarre ragazzo e mamma. Nulla da fare, purtroppo, per il figlio più piccolo della donna.