Il rientro da una festa e poi lo schianto: la tragedia di Massimo, morto ad appena 5 anni

CASTELFIDARDO – Il rientro da una festa di Carnevale, e poi lo schianto. A perdere la vita, nell’abitacolo della vettura che ha sbandato nelle vicinanze di una curva, il piccolo Massimo Basile 5 anni, durante la strada del ritorno verso casa insieme al fratellino più grande di 8 anni, ed alla mamma Stella Abbene di 31, che per cause ancora da accertare ha perso il controllo della Toyota che ha terminato la sua corsa in un piccolo dirupo al di là della sede stradale.

Sono stati i proprietari del vivaio nelle vicinanze del luogo dell’incidente, lungo la via Jesina in direzione Castelfidardo, a prestare i primi soccorsi. La loro attenzione è stata richiamata dai colpi sul finestrino del primogenito che cercava disperatamente di chiedere aiuto. È stato poi aiutato ad uscire insieme alla mamma (entrambi in condizioni non gravi), dal lunotto rotto con un martello. Il piccolo Massimo era invece restato incastrati tra il sedile posteriore e quello del guidatore. Inutile l’arrivo dei vigili del fuoco, della Croce Verde di Castelfidardo con l’automedica e dei carabinieri della Compagnia di Osimo, allertati telefonicamente, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo. Effettuati i rilievi, ora le forze dell’ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica del tragico incidente.