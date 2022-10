Tragico schianto lungo la Statale, muore una ragazza di 22 anni

OSIMO - Una ragazza di 22 anni è morta questa sera, poco dopo le 21, a seguito di un tragico incidente lungo la statale, nella zona del Centro Commerciale Cargopier.

Lo schianto ha coinvolto anche un altro mezzo. Per la giovane non c'è stato niente da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 ed i carabinieri di Osimo. L'altro conducente per fortuna non è in pericolo di vita.

