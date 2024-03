Choc in via Flaminia, investita una 16enne. Automobilista in fuga: è caccia al pirata della strada

ANCONA - E' caccia al pirata della strada che oggi pomeriggio ha investito una ragazza di 16 anni lungo via Flaminia. L'automobilista ha travolto la giovane ed è fuggito a tutta velocità, non prestando soccorso. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona e la polizia locale. La 16enne è stata soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti. Per fortuna non è in pericolo di vita.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO