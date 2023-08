Lorenzo Priori lascia 3 figlie, il 44enne è morto mentre andava al lavoro: al vaglio la dinamica dell'incidente

CORINALDO- Lo schianto in moto contro una mietitrebbia non gli ha lasciato scampo. Lascia tre figlie Lorenzo Priori, il 44enne di Corinaldo morto ieri mattina in un tragico incidente stradale in via San Bartolo, a Trecastelli. Priori stava andando al lavoro a Senigallia in sella alla sua Kawasaki con un amico quando, forse per un malore o forse perché accecato dal sole, ha tamponato il mezzo agricolo. Nonostante i tentativi di rianimare il giovane papà per lui non c’è stato niente da fare. Grave ma non in pericolo di vita il passeggero trasporto ieri all’ospedale regionale di Torrette in eliambulanza. Illeso invece il conducente del mezzo agricolo. Priori era socio titolare della Prc Gomme in via Foce Cesano, nella zona industraiale di Senigallia, ed era nel direttivo di Confartigianato. Tanti i messaggi di cordoglio da parte dell’associazione e di tutta la comunità.