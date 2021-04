Guida senza patente e provoca un tamponamento a catena: multa da 6mila euro

Guida senza patente e, con l'auto priva di assicurazione, provoca un tamponamento a catena dove rimangono coinvolte altre due macchine. E' accaduto ieri pomeriggio sulla strada provinciale 12 corinaldese, all'altezza della località Brugnetto.

Dagli acceratamenti dei carabinieri di Senigallia è emerso che la giovane conducente di 22 anni che ha provocato l'incidente in realtà non aveva mai conseguito l'abilitazione alla guida. Così per lei sono scattate tre multe per un totale di seimila euro complessivi da pagare. Inoltre sul mezzo è stato applicato il fermo e sequestro amministrativo.

Putroppo sulla Sp 12 non sono rari gli incidenti stradali. Solo ieri mattina una macchina e un camion dei rifiuti si sono scontrati e la conducente, una 40enne che guidava un'utilitaria, è stata estratta dalle lamiere grazie all'intervento dei vigili del fuoco.