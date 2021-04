Schianto tra un'auto e un camion: la conducente estratta dalle lamiere

Paura questa mattina a Corinaldo per uno scontro tra una macchina e un camion dei rifiuti lungo la strada provinciale 12 in via Corinaldese. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e sul posto sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.

La squadra dei pompieri di Senigallia, intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4x4, ha estratto la conducente, incastrata tra le lamiere, utilizzando il divaricatore idraulico. La 40enne è stata poi affidarla alle cure mediche e trasportata al pronto soccorso. L'automobile ha riportato parecchi danni alla carrozzeria ma per fortuna la donna non verserebbe in pericolo di vita.