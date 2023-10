Auto a fuoco, le fiamme lambiscono gli alberi davanti alle case: paura in piena notte

ANCONA - Il rumore acuto, poi le fiamme che lambiscono gli alberi di via Giambattista Pergolesi. Paura questa mattina, poco dopo le 4. A prendere fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, è stata un'auto in sosta. I residenti sono stati svegliati da un rumore acuto e dall'odore acre del fumo. Le fiamme divampate dalla Mini rischiavano di propagarsi alla vegetazione circostante.

Secondo una prima ricostruzione, sono state alcune persone che vivono in zona a gettare dell'acqua sull'auto in attesa dei vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti nel giro di poco tempo e hanno messo in sicurezza la zona. Ancora da ricostruire le cause dell'accaduto.