L'auto si incendia nel parcheggio, fuoco e fumo svegliano i residenti | VIDEO

ANCONA - Incendio in piena notte in via Giambattista Pergolesi, a fuoco una vettura in sosta. Le fiamme rischiavano di coinvolgere le altre vetture, ma anche le fronde degli alberi con il rischio di espandersi. L'allarme è stato lanciato dai residenti poco dopo le 4. Sul posto i vigili del fuoco. Cause in via di accertamento.