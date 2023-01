Servizio civile al centro Bignamini: 10 posti disponibili. Aperte le iscrizioni

FALCONARA MARITTIMA - Il Centro “Bignamini” offre l’opportunità a 10 giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, di svolgere un anno di servizio civile presso la struttura, accanto a persone con disabilità. Si tratta di un’importante esperienza di crescita personale e professionale al servizio di persone fragili, già utilizzata in questi ultimi anni da numerosi giovani.

Il progetto

“Socialmente” è il nome del progetto finalizzato ad incrementare il benessere e a migliorare la qualità della vita delle persone che vengono assistite ed accompagnate nella loro quotidianità nel Centro, attraverso l’aumento delle attività di comunicazione, relazione, intrattenimento e socializzazione. Si tratterà di stare accanto a persone fragili e di condividere aspetti della loro vita carica talvolta di difficoltà. I giovani volontari potranno riconoscere come virtù le differenze che caratterizzano la vita degli altri e, condividendo, potranno prepararsi al proprio futuro personale e professionale in modo più consapevole e rispettoso del valore di ogni persona.

Esperienza all’estero

Per chi, invece, fosse interessato ad un’esperienza all’estero, la Fondazione Don Gnocchi offre la possibilità di svolgere l’anno di servizio civile in Bolivia, nel Dipartimento di Cochabamba, dove la Fondazione opera in veste di partner di un progetto internazionale che supporta gli uffici municipali di attenzione alla disabilità, le famiglie e le associazioni locali di disabili nel promuovere la prevenzione e inclusione delle persone disabili attraverso la sensibilizzazione alla consapevolezza e alla formazione. Per tutti i progetti, l’impegno richiesto è di 25 ore settimanali, con un rimborso di 444 euro mensili e la partecipazione a progetti formativi con certificazione delle competenze. Le domande di partecipazione vanno inoltrate entro il 10 febbraio sul sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Info: “Servizio Volontariato e Servizio civile - Fondazione Don Gnocchi”, da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 17. Infotel: 02/39703381 - 02/39703589, oppure email: volontariatoeserviziocivile@dongnocchi.it.