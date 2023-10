Giorgia Meloni a Senigallia sul ponte simbolo dell'alluvione: «Governo al vostro fianco»

SENIGALLIA - Blitz a sorpresa in città della premier Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio è arrivata a Senigallia nel pomeriggio di oggi dopo essere atterrata a Falconara con un volo proveniente da Roma. La premier infatti domani sarà ad Acqualagna, in provincia di Pesaro, per la firma dell'accordo di Coesione tra Governo e Regione Marche. La Meloni, accolta dal sindaco Olivetti, ha fatto visita al ponte Garibaldi, uno dei luoghi simbolo dell'alluvione che ha colpito duramente la città nel settembre 2022.

Un ponte che dovrebbe essere abbattuto già la prossima settimana. La Meloni ha rilasciato una breve dichiarazione ai presenti dicendo che il Governo sarà sempre a fianco della città.