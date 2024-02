Tradito dalla banconota uscita dai pantaloni, viene arrestato per aver svuotato la cassa di un locale

JESI – Aveva approfittato del momento di distrazione di chi era indaffarato a servire due clienti per svuotare la cassa, rubando 450 euro, ma è stato colto con le mani nel sacco. La Polizia di Jesi è stata allertata nei giorni scorsi dal titolare di un esercizio commerciale, che dopo aver sorpreso un uomo all’interno del suo locale si era accorto che la cassa era stata svuotata. Una volta sul posto, gli agenti sono riusciti a rintracciarlo dopo essere stato fermato da uno degli addetti alla vendita, che lo aveva visto cercare di uscire in strada dalla porta posteriore.

Dalla ricostruzione, effettuata in base alle testimonianze, il personale era intento a servire una cliente notando che nella cassa erano presenti nove banconote da 50 euro, ma riaprendola poco dopo l’ha ritrovata completamente vuota notando così un uomo, all’interno dell’esercizio commerciale senza motivo, intento a cercare una via di fuga dal retro. Una volta controllato dagli agenti, aveva con sé oltre 6000 euro in contanti, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento. Ma una volta accompagnato negli uffici del Commissariato, è stato trovato in possesso di altri 450 euro, in banconote da 50, che erano state nascoste tra i pantaloni ed il corpo, una delle quali è infatti caduta a terra scivolando dal fondo della gamba dell’indumento al momento di scendere dalla volante.

La somma veniva poi restituita in sede di querela ai titolari dell’esercizio commerciale. L’uomo, con a carico precedenti per reati contro il patrimonio ed al quale sono state anche notificate in passato misure di prevenzione, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Commissariato e dovrà rispondere del reato di furto con destrezza, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattina del 20 febbraio.