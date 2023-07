Evade dai domiciliari per andare al concerto, stalker recidiva finisce in carcere

ANCONA – Resistere al richiamo della musica e del divertimento. E' stato impossibile per una stalker 22enne, recidiva, che è evasa dagli arresti domiciliari per andare ad un concerto a Milano. La polizia, durante un controllo fatto ieri, ha visto che non era a casa ed ha informato 'autorità giudiziaria. Oggi è stata portata in carcere. La misura cautelare le si era aggravata già a giugno scorso, finendo ai domiciliari, perché aveva continuato a perseguitare la sua ex datrice di lavoro e i familiari di questa, dopo che l'estate scorsa l'aveva licenziata. La 22enne, impiegata in una imprese di pulizie per alberghi, è accusata di stalking e diffamazione aggravata continuata e le era stato dato un divieto di avvicinamento alle vittime che avevano sporto denuncia dopo le sue condotte persecutorie e diffamatorie.

All’epoca dei fatti, l’indagata, utilizzando svariati account e tramite diversi profili aperti sui social network, ha pubblicato e ha inviato al compagno, al fratello e alla sorella della sua datrice di lavoro, una serie di messaggi gravemente ingiuriosi e gravemente minacciosi tali da ingenerare nelle vittime un grave stato di ansia e di paura che li ha portati a modificare le proprie abitudini di vita, in particolare negli spostamenti quotidiani. Nonostante il provvedimento del gip non aveva cessato le condotte così era stata messa ai domiciliari. Ora è in carcere. Questa mattina i poliziotti sono tornati a casa sua, dove aveva fatto rientro nella notte dopo il concerto, e l'hanno portata al carcere di Villa Fastiggi, a Pesaro, a disposizione dell’autorità giudiziaria.