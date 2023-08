Blitz all’alba, a casa di due giovani trovata la scorta di droga per Ferragosto

CHIARAVALLE - Non se lo aspettavano di essere buttati giù dal letto all’alba di ieri. Il blitz dei carabinieri della Tenenza di Falconara ha fatto scoprire due covi della droga, probabilmente pronta per i festeggiamenti di Ferragosto. Denunciati due giovani per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Sono state due le perquisizioni d’iniziativa, da parte dei militari, che hanno consentito di denunciare alla Procura della Repubblica due italiani di Chiaravalle di 28 e 21 anni.

Da tempo i carabinieri avevano messo gli occhi sui due giovani che avevano destato numerosi dubbi, cosicché, ieri mattina, alle prime luci del giorno, nelle due abitazioni di Chiaravalle si sono presentati i militari della Tenenza che hanno potuto rinvenire e sequestrare penalmente 5 piante di marijuana e una piccola dose di hashish, oltre a più di 660 euro in contanti. I due sono stati denunciati in stato di libertà.