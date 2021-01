Un anno di droga ad Ancona e provincia, boom di cocaina: il report della polizia

Il 2020 ad Ancona e provincia è stato l’anno della droga sotto il profilo dei reati contrastati dalla squadra Mobili. Gli agenti guidati dal capo Carlo Pinto hanno sequestrato complessivamente 23 chili di stupefacenti e 38.320 euro provento di spaccio.

Boom di cocaina nei 12 mesi, con poco meno di 9 chili sequestrati. Seguono marijuana (3,5 chili), hashish (525 grammi), eroina (14 grammi), ecstasy (13,94 grammi), oppio (4,84 grammi). Sequestrati anche 10 grammi del super eccitante sintetico “shaboo” (10 grammi) e 40 millilitri di metadone. 130 le persone arrestate per reati connessi alla droga, di cui 23 in flagranza di reato per spaccio o detenzione. 130 sono anche le persone denunciate a piede libero, di cui 10 per detenzione a fini di spaccio. Due sono i mandati di arresto europeo eseguiti, mentre 14 i provvedimenti giudiziari eseguiti perché passati in giudicato. Le sanzioni amministrative per detenzione a uso personale sono state invece 14.