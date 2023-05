«Lascia mia figlia», lui si ribella e l’aggredisce: ferita una mamma

ANCONA - Non le piaceva che la figlia frequentasse un ragazzo così ha cercato di convincerlo ad interrompere la relazione ma lui l’avrebbe aggredita. È successo ieri mattina in piazza Salvo D’Acquisto. I due si sono visti per parlare e poi il ragazzo l’avrebbe colpita alle spalle. In difesa della donna è intervenuta la figlia che era anche lei in piazza. È stata chiamata la polizia che è arrivata sul posto. Agli agenti il ragazzo ha detto che è stata la donna ad aggredire lui perché non voleva che vedesse la figlia. L’aggredita ha sporto denuncia per lesioni. Poi è stata portata in ospedale per le cure.