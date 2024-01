Sicurezza, i controlli della polizia fruttano mille denunce in un anno: quasi tre al giorno

ANCONA - Quasi mille denunce in un anno, più di cento arresti e quasi 5 chili di droga sequestrata. E' questo il bilancio di fine anno per la polizia con i vari servizi di prevenzione e controllo che hanno riguardato sia il capoluogo dorico che il territorio provinciale con i commissariati di Fabriano, Jesi, Senigallia e Osimo. Le operazioni "Alto impatto", che hanno visto il contributo del reparto Prevenzione Crimini di Umbria e Marche, e i controlli fino alle località balneari di Falconara, Sirolo, Numana e Marcelli, hanno permesso di aumentare il «livello di sicurezza urbana», fa sapere la questura in una nota. Venendo ai dati dettagliati l'ufficio prevenzione generale ha identificato, fino al 31 dicembre del 2023, 28.515 persone, controllato 9.146 veicoli, fatto 350 denunce, 39 arresti e 170 persone segnalate come assuntori di droghe.

I Commissariati di polizia di Fabriano, Jesi, Osimo e Senigallia hanno effettuato 542 denunce, 30 arresti e identificato 34.233 persone. La squadra mobile dorica, che ha competenza in tutta la provincia di Ancona, ha eseguito 61 misure cautelari, 17 arresti in flagranza di reato del quall 12 per droga, sequestrano 4 chili e 349 grammi di sostanza stupefacente e 29.620 euro. La Digos ha denunciato 40 persone a piede libero.