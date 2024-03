Era ricercato dall'Interpol, lo trovano in un hotel di Numana: arrestato un 42enne di nazionalità cinese

ANCONA – Ricercato dall’Interpol, si trovava in una struttura ricettiva di Numana, ed a seguito di una segnalazione è stato catturato dalle forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto questa notte attorno alle 2, quando gli agenti sono intervenuti nei pressi di via Flaminia, dopo essere stati avvertiti della presenza di un 42enne cittadino cinese, su cui pendeva un mandato d’arresto europeo.

Giunti sul posto, i poliziotti lo hanno rintracciato in un hotel, e dopo aver avuto le opportune conferme dall’Organizzazione internazionale della polizia criminale, hanno proceduto al suo arresto. L’uomo è stato quindi portato presso il carcere di Montacuto, in attesa della convalida dell'udienza per l'estradizione, dopo la quale il soggetto raggiungerà il suo paese e risponderà dei reati a lui contestati.