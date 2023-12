Cibi congelati senza abbattitore e uscita "segreta" sul retro. Arriva la polizia: multato il titolare

CHIARAVALLE – I cibi cotti e crudi congelati erano stati posizionati in due pozzetti nel locale interrato, ma senza la presenza dell’apposito abbattitore. La scoperta è avvenuta nell’ambito di alcuni controlli effettuati lo scorso 1° ottobre dalla Polizia di Jesi, in collaborazione con il personale medico del dipartimento di prevenzione/servizio igiene alimenti di origine animale e della polizia municipale del Comune di Chiaravalle. Dalla consultazione del manuale di autocontrollo aziendale del bar, non è emersa infatti una procedura riguardante l’abbattimento di pesce, pasta e carni varie congelati ed inoltre, era del tutto assente l’abbattitore. Da qui, l’immediato sequestro amministrativo dei cibi – potenzialmente a rischio per la salute dei clienti – affidati in custodia alla proprietaria per la successiva distruzione.

Inoltre, il deposito interrato – destinato allo stoccaggio di bevande ed alimenti confezionati – ha presentato condizioni strutturali precarie per il distaccamento dell’intonaco delle pareti, per la presenza di scaffalature con ruggine e la mancata copertura dei motori relativi ai macchinari del locale laboratorio. Da un’attenta analisi delle forze dell’ordine, veniva inoltre riscontrata la presenza di una porta “coperta”, che conduceva nel retro esercizio e ad uno spazio privato: un’uscita secondaria che non è contemplabile in base ai criteri di sorvegliabilità degli esercizi pubblici. Oltre all’obbligo di sanare le irregolarità presenti, al bar è stata notificata una multa pari a 2000 euro.