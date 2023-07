Ritrovo di pregiudicati, «Problemi all'ordine pubblico»: il bar deve chiudere

FALCONARA - Dai controlli della Polizia di Stato è emerso chee ra un abituale ritrovo di pregiudicati per reati gravi. Chiuso per 10 giorni un bar a Falconara su disposizione della questura su proposta dei carabinieri.

Secondo quanto venuto alla luce dai controlli dei militari, i clienti creavano allarme sociale e turbativa dell'ordine pubblico. Il titolare aveva anche subíto una sanzione amministrativa da parte della polizia locale perché non aveva rispettato l' ordinanza comunale che imponeva di non far consumare alcol nella piazza antistante in bar.

Lo stesso locale era stato chiuso nel 2019 a seguito di una violenta rissa tra soggetti gravati da precedenti penali e di polizia. Con questo provvedimento, emesso ai sensi dell'articolo 100 tulps.