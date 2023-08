Mare, in acqua è far west. Barche oltre le boe, pericolo per i bagnanti

ANCONA - Deregulation in mare. Proprio così. La Riviera del Conero attira turismo ma anche molti comportamenti inappropriati in acqua dove in pochi rispettano legge e ordinanza. Il problema è stato sollevato da una residente di Sirolo, Paola Frontini, che il mare lo vive anche nel rispetto degli altri. Paola ha filmato dei comportamenti scorretti condividendo sui social quelle immagini per evitare che altri seguano quei cattivi esempi. Ieri la situazione tra Sirolo e Portonovo era in effetti come descritto da lei.



Diverse barche oltre le boe arancioni, dove non si può andare perché segnano il limite della balneazione e in quei tratti possono esserci bagnanti che nuotano. Una era anche alle Due Sorelle. Dentro le boe possono andare solo mezzi a remi come piccole barche, sup, canoe. Invece c’è anche ci ci attracca. La normativa sulla navigazione e l’ordinanza della Capitaneria di porto parlano chiaro. Chi trasgredisce rischia fino a 500 euro di multa.