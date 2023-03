Veicoli alluvionati, sarà possibile presentare le domande per la concessione di un contributo straordinario

SENIGALLIA - Dalle ore 9 del 21 marzo 2023 alle ore 12 del 21 aprile 2023 sarà possibile presentare le domande per la concessione di un contributo straordinario una tantum a fondo perduto, riconosciuto dalla Regione Marche, per sostenere le famiglie e le imprese che hanno subito danni ai beni mobili (auto e furgoni), a causa dell’alluvione del 15-16 settembre 2022.

La Regione Marche ha attivato le seguenti misure:

a) contributo straordinario una tantum a fondo perduto a favore dei privati;

b) contributo straordinario una tantum a fondo perduto a favore imprese.