Ricettazione, furto in casa e rapina in villa. Evade dai domiciliari e partecipa ad una lite: 47enne in carcere

I poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, insieme agli agenti della Divisione Anticrimine e delle Volanti, hanno portato in carcere un 47enne italiano che stava scontando ai domiciliari un cumulo di 4 condanne per una pena complessiva di 9 anni e un mese reclusione. Nello specifico l’uomo era stato condannato a 2 anni di reclusione per ricettazione, ad 1 anno e 6 mesi per furto in abitazione, ad 1 anno e 3 mesi per un altro furto in abitazione e 4 anni 4 mesi per una rapina in villa.

Il 19 marzo scorso gli operatori della Squadra Volante della Questura di Ancona, nel corso di un intervento per una lite, nella quale l’uomo era coinvolto, lo avevano arrestato per evasione. Peraltro il 22 marzo scorso, l’uomo era rimasto coinvolto in una ulteriore lite, scoppiata all’interno di quella Casa di Accoglienza. Nel pomeriggio di ieri il personale della Squadra Mobile lo ha rintracciato presso la Casa di Accoglienza e, dopo le formalità di rito, lo ha associato nel carcere di Montacuto per l’espiazione della pena.