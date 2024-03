Litiga al ristorante, per vendicarsi prende la benzina e dà fuoco a gazebo e tavolini: 50enne in carcere

ANCONA - I poliziotti della Squadra Mobile dorica, nel pomeriggio di ieri, hanno rintracciato ed arrestato, in un appartamento del centro cittadino, un cittadino italiano di 50 anni. L'uomo infatti deve scontare una condanna definitiva a 1 anno e 20 giorni di carcere. L'uomo è risultato colpevole dei reati di furto, danneggiamento seguito da incendio e minacce gravi commessi a Castelfidardo nella primavera del 2015.

I fatti

L'uomo fu responsabile del furto di due contenitori, commesso in un distributore di carburanti. I contenitori sarebbero poi stati riempiti con benzina utilizzata per appiccare un incendio ad un gazebo ed ai tavoli esterni di un locale pubblico di Castelfidardo, provocando danni per circa 10mila euro. Il proposito, poi attuato, sarebbe scaturito come ritorsione a seguito di una lite con minacce avvenuta nelle ore precedenti tra l’arrestato ed il titolare e alcuni dipendenti di quel locale. Il rogo fu spento in breve tempo dai vigili del Fuoco.

Le indagini consentirono di identificare e denunciare l’uomo in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ancona. Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno catturato l’uomo e lo hanno condotto presso il carcere di Montacuto per l’espiazione della pena residua.