Andreea, il dolore della mamma a Chi l'ha Visto?: «Simone che hai fatto a mia figlia?». Lui si difende: «Non so dove sia»

Una mamma disperata che, in lacrime, è pronta a tutto pur di riabbracciare sua figlia. Georgeta Croceanu sta per crollare sotto al peso di un dolore inimmaginabile. Lo dice lei stessa durante la puntata di mercoledì sera di Chi l'ha Visto? La donna, per la prima volta, è intervenuta in diretta cercando risposte da Simone Gresti, presente in studio, fidanzato di Andreea Rabciuc ed unico indagato per sequestro di persona. Con Simone anche il suo avvocato Emanuele Giuliani ed il consulente della difesa Andrea Ariola. Andreea, 27 anni, è scomparsa dallo scorso 12 di marzo dopo una serata trascorsa in un casolare di campagna con lo stesso Simone ed altri due amici, Aurora e Francesco.

«Sto perdendo le speranze Federica - ha esordito Georgeta parlando con la conduttrice - sono ormai 7 mesi che mia figlia non si fa più sentire. Da lei non ho ricevuto neanche un messaggio. Se Simone ha il coraggio ci deve dire la verità, cosa le è successo?». Dallo studio Simone ha tentato di difendersi, ripercorrendo quelle ultime ore al casolare e giurando di non essere coinvolto nella scomparsa della 27enne: «Tutto quello che so l'ho raccontato ai carabinieri. Non ho idea di dove sia andata a finire e se è fuggita con qualcuno non lo posso certo sapere. Quella mattina Andreea mi è fuggita come aveva fatto anche altre volte, per questo non mi sono preoccupato». Poi riferendosi a Georgeta: «Non ti ho chiamata subito per due motivi: il primo perchè lei mi strappava il cellulare dalle mani e non voleva che ti chiamassi e poi perchè quando sono tornato a casa non volevo farti preoccupare visto che non era la prima volta che si allontanava».

Georgeta però non crede assolutamente nella versione di Simone: «Non devi dire le bugie, devi essere sincero. Tu non sei mai stato il fidanzato di Andreea, anzi mia figlia aveva paura di te. Tutti i messaggi che le mandavo tu li controllavi. Io non sono mai stata d'accordo di farti entrare nella nostra famiglia. Per un periodo abbiamo litigato con mia figlia perchè le avevo detto che non ti doveva frequentare. Se tu sei sicuro che lei è viva, come hai detto più volte, allora mi devi dire dove è. Dimmelo!». «Io non c'entro niente ripeto - ha concluso poi Gresti - lo giuro anche sulle mie nipoti. La verità prima o poi verrà fuori».