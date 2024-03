Locali senza igiene, droga, liti e ubriachi. Giro di vite al Piano, Archi e Stazione: oltre 70 i poliziotti sul posto

ANCONA - Fin dal pomeriggio di ieri e dalle prime luci dell'alba di oggi, si è svolta una vasta operazione ad Alto Impatto, disposta dal Questore Capocasa, d'intesa con il Prefetto Ordine, che ha visto il coinvolgimento di quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, l'XV Reparto Volo di Pescara, un team della squadra cinofili antidroga, i poliziotti delle Volanti, della Divisione Anticrimine, della Squadra Mobile, della Polizia Amministrativa, della Polizia Stradale, dell'Ufficio Immigrazione e della Polizia Locale. L'intervento, che ha riguardato le aree più sensibili del capoluogo dorico, ha visto dispiegati oltre 70 uomini e donne della Polizia di Stato impiegati nelle zone del Piano, degli Archi e della Stazione, dove spesso si registrano episodi di criminalità e comportamenti incivili. Una città controllata dall'alto, a mezzo del reparto Volo che, attraverso l'elicottero ha sorvolato tutta la città, ma anche dal basso, attraverso presidi, posti di controllo e controlli mirati a persone, veicoli ed esercizi commerciali.

Il bilancio

I poliziotti della Squadra amministrativa della Questura hanno effettuato diversi controlli in alcuni esercizi commerciali nei pressi del quartiere Piano e della stazione. In un locale etnico in zona stazione è stata rilevata la presenza di un lavoratore irregolare, per cui i poliziotti hanno trasmesso la segnalazione all'ITL di Ancona. Sempre nella zona è stato sanzionato un supermarket dopo che gli agenti hanno rilevato all'interno scarse condizioni di igiene e di conservazione degli alimenti. In particolare le irregolarità hanno riguardato la conservazione degli alimenti e, a seguito di tale controllo, circa 100 chili di frutta e verdura sono stati destinati alla distruzione. Il supermarket è stato infine oggetto di una sanzione amministrativa di 2000 euro per il mancato rispetto del manuale HACCP.

I controlli effettuati con posti di controllo, volanti e pattuglie hanno portato anche alla denuncia di 4 soggetti, scovati anche grazie al prezioso fiuto dei poliziotti a quattro zampe del team cinofili antidroga. Si tratta, nello specifico, di due italiani di 33 e 25 anni trovati in possesso di 5.35 grammi di hashish contenuta all'interno di un contenitore ed avvolta da carta da forno; un soggetto somalo di 23 anni che alla vista dei poliziotti ha lanciato una sigaretta che conteneva della sostanza stupefacente. Inoltre il giovane è stato trovato in possesso di circa 2 grammi di hashish nascosti all'interno dei pantaloni. Infine un iracheno di 21 anni è stato sorpreso con 1.70 grammi di hashish che teneva all'interno di un pacchetto di sigarette.

Sul fronte delle sanzioni al Codice della Strada sono state elevate 4 sanzioni. Nello specifico si tratta di quattro controlli effettuati nei confronti di soggetti tutti italiani di 35, 30, 22 e 45 anni. In tutti e quattro i casi gli automobilisti hanno superato la soglia limite di tasso alcolemico consentita dal Codice della strada e, pertanto, è stato disposto il sequestro amministrativo dei veicoli da loro condotti. Nell'ambito della lotta all'incivilità ed all'illegalità soprattutto nelle zone cittadine, durante il servizio, sono state elevate 3 sanzioni per ubriachezza molesta. Si tratta di un italiano di circa 40 anni e di un rumeno di 52, entrambi già noti ai poliziotti e che, alterati dall'abuso di sostanze alcoliche, hanno infastidito alcuni passanti. Sul versante della lotta all'irregolarità sul Territorio Nazionale, il Questore di Ancona ha emesso 6 ordini a lasciare il territorio nazionale a carico di irregolari: si tratta di tre soggetti dell'Eritrea di 42, 45 e 37 anni; un egiziano di 23 anni ed un tunisino di 27 anni. Inoltre altri due soggetti, entrambi tunisini di 30 e 28 anni, sono stati denunciati poichè sprovvisti di un valido documento attestante la loro regolare permanenza sul territorio.