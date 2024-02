«Il prezzo è sbagliato»: gli negano il rimborso e aggredisce il direttore

JESI – Aveva effettuato alcuni acquisti all’interno di un supermercato, ma al momento del conto ha sostenuto di aver pagato un prodotto alcuni centesimi in più rispetto a quanto esposto sulla scaffalatura, prendendosela quindi con il direttore che gli aveva negato il mini-rimborso. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri un esercizio commerciale di Jesi, dove un sessantenne si era recato per fare spesa.

A generare la lite, l’esposizione del prezzo di un prodotto che invece l’uomo ha sostenuto di aver pagato di più. L’intervento del direttore, che ha sottolineato come non ci fosse alcun tipo di errore, ha evidentemente scatenato la rabbia del cliente, che è entrato nel box informazioni strattonandolo, e poi fermato da una cassiera che è riuscita ad interporsi tra i due. Il direttore ha quindi sporto querela presso il Commissariato: gli accertamenti hanno fatto emergere la responsabilità nella lite del sessantenne, per cui è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria competente per il reato di percosse per futili motivi.