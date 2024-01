Aggredisce l’ex convivente, arrestato un 50enne per lesioni aggravate

SENIGALLIA – Dovrà rispondere del reato di lesioni aggravate il cinquantenne che, nella giornata di ieri, è stato arrestato dai Carabinieri di Senigallia. L’uomo, originario di Chieti, hanno fermato un uomo che aveva aggredito l’ex convivente, una donna del posto.

Nel corso degli ultimi giorni, i militari hanno inoltre effettuato diversi controlli volti a monitorare la circolazione stradale. Nel corso del pattugliamento, le forze dell’ordine sono intervenute a seguito di un incidente stradale, che ha visto coinvolta un’autovettura il cui conducente è risultato positivo al tasso alcolemico che era di 1,46. Nella stessa sera, hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un’altra persona, che sottoposta all’alcol test ha fatto registrare un valore di 1,72.