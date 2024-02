Compra online una motosega, gli arriva un modello giocattolo: denunciato per truffa il venditore

FABRIANO – Aveva trovato in rete un annuncio di una mini motosega, e dopo aver concordato modalità di spedizione e pagamento (l’importo era di circa 700 euro), aveva atteso l’arrivo del pacco. L’amara sorpresa, per un cinquantenne di Cupramontana, ha preso forma al momento della consegna: all’interno dell’imballaggio c’era infatti un modello giocattolo, ovviamente non in grado di soddisfare le esigenze dell’acquirente e per nulla rispondente all’annuncio pubblicato. L’uomo si è subito rivolto alle forze dell’ordine per denunciare l’inganno, e dopo alcuni accertamenti i Carabinieri nei giorni scorsi sono riusciti a risalire al venditore, un trentenne nordafricano residente in Campania, già noto ai militari, per cui è scattata la denuncia per truffa.

Nell’ambito degli acquisti effettuati online, ad essere beffata è stata anche una 48enne di Arcevia, che aveva trattato per comperare una caldaia del valore di 700 euro, versando la somma concordata su una carta prepagata. In questo caso, la spedizione non è stata mai effettuata e dopo il ritardo nella spedizione la donna ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri della compagnia di Fabriano. Ad orchestrare il raggiro due napoletani di 25 e 30 anni, conosciuti proprio per essere specializzati in questa attività di false vendite: scovati dai militari, per loro si configura il reato di truffa in concorso.