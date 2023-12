Percorsi, recupero Mutilatini e hub diffusi: obiettivo valorizzare Portonovo

ANCONA- Approvato dalla Giunta comunale il Documento delle Alternative Progettuali/DOCFAP elaborato dall’Ente Parco del Conero riguardante il Progetto “Porta del Parco - Pietralacroce Ancona” e il relativo quadro economico di previsione. Il DOCFAP si riconduce alla Strategia Territoriale “Investimenti Territoriali Integrati/ ITI Portonovo”, nell'ambito della quale la giunta comunale ha individuato l’eco-cluster di Portonovo come sistema di contesto ad alto potenziale di sviluppo entro cui focalizzare alcuni investimenti al fine di valorizzare l’area in chiave sostenibile e condivisa. Gli obiettivi specifici che fanno capo a tale Strategia sono: implementare percorsi e servizi ambientalmente sostenibili per favorire un’accessibilità inclusiva alla Baia di Portonovo; recuperare e riqualificare l’ex Colonia Estiva dei Mutilatini finalizzandola alla ricettività nell’ambito del turismo sostenibile e dell’educazione ambientale con il coinvolgimento attivo del Parco del Conero; attivare spazi HUB diffusi in tutti i Comuni del Parco costituenti l’Area Urbana per il potenziamento e sviluppo del brand turistico “Conero” coinvolgendo tutti i molteplici attori territoriali interessati.

Viene infatti individuato un partenariato territoriale sia con i comuni del Parco: Camerano, Numana, Sirolo, che con le istituzioni territorialmente interessate: Ente Parco del Conero, SABAP Marche, Università Politecnica delle Marche, inoltre sono stati coinvolti gli stakeholders rappresentati dagli operatori imprenditoriali del Conero, dalle associazioni di categoria e dalle diverse associazioni ambientaliste. La strategia inoltre consente di sviluppare processi di inclusione sociale orientati alla valorizzazione dei caratteri turistico-ricreativi e ambientali del Conero a valere sui finanziamenti PR FSE+ Marche 2021-27.