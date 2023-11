Lo stradello nel parco è al buio: «Abbiamo paura. Passare qui dal tardo pomeriggio è pericoloso»

ANCONA- Lo stradello del parco pubblico Galassia, in via Manzoni, è al buio. La parte in questione è la stradina utilizzata dai residenti del quartiere per andare a fare la spesa a piedi nei vari supermercati di via della Montagnola. Il tratto al buio inizia più o meno all’altezza della casetta di legno e attraversa gli orti. A segnalarci la situazione è una nostra lettrice che da anni, ben 20, chiede al Comune l’installazione di alcuni lampioni. «È da quando abito in questa zona che segnalo al Comune l’assenza di luci in quel tratto di strada, l’ultima email l’ho inviata proprio alcuni giorni fa e la risposta è stata che non ci sono i soldi per aggiungere due punti luce- racconta la signora Sabrina-. Alle 17 è già notte e percorrere quello stradello è pericoloso. C’è da aver paura. Si sentono voci, ma non si vede nulla, non si capisce chi c’è. Bisogna camminare con le torce accese perché la parte bassa del parco Galassia è completamente al buio».

La signora Sabrina ricorda anche spiacevoli episodi avvenuti nel parco. «Una volta un cane a spasso con il suo padrone ha iniziato a tirare il guinzaglio verso i giochi. Lì c’era un ragazzo in overdose e quando sono arrivati i soccorritori non riuscivano a trovarlo perché la zona era completamente buia- dice-. In passato, in estate, la sera si andava a fare una passeggiata al parco, adesso non ci va più nessuno. Abbiamo paura. Ci sono solo ragazzi che arrivano con gli scooter, anche se vietato, fanno baccano, fumano gli spinelli, rompono le panchine e fanno quel che vogliono perché tanto è buio e non vengono visti». La nostra lettrice si appella all’amministrazione. «Tutti nel quartiere si lamentano di questa situazione. Chiedo all’amministrazione di intervenire e di trovare le risorse per illuminare quel tratto di strada. Per queste cose non ci sono i soldi, ma vengono spesi per tante altre frivolezze».