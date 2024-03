Sistema bancario a supporto delle imprese marchigiane, la Cisl: «Subito il tavolo regionale del credito»

Perché davvero il sistema bancario sia di supporto delle imprese marchigiane bisogna convocare il tavolo regionale del credito. Lo chiedono Marco Ferracuti, segretario generale Cisl Marche e Mario Raimondi, segretario generale First Cisl bancari Marche rispondendo al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che ha parlato appunto del ruolo delle banche a supporto delle imprese marchigiane. «Rileviamo con interesse l'attenzione su un dibattito che la Cisl ha da tempo iniziato, con proposte concrete ed analisi puntuali sintetizzate nel manifesto 'Adesso Banca' che traccia i punti salienti su cui costruire un nuovo sistema bancario», dicono i sindacalisti.

«L'osservatorio permanente First Cisl sulla desertificazione bancaria, presentato lo scorso marzo nella nostra regione, evidenziava un preoccupante abbandono, con la chiusura di filiali, del territorio marchigiano, da parte dei principali istituti di credito nazionali, fenomeno che alla fine del 2023 si è maggiormente acuito», ricordano Ferracuti e Raimondi. Il mondo del credito, proseguono, «è ormai fortemente mutato, con l'introduzione dei principi di Basilea, negli ultimi 30 anni il sistema creditizio nazionale non può più essere, in nessuna sua forma (Banca Nazionale, Credito Cooperativo Bcc), quello del boom del modello marchigiano. Non ci interessano le nostalgiche e campanilistiche contrapposizioni su un tempo ormai passato». Per la Cisl «abbiamo bisogno di dare risposte concrete ad una regione ancora in transizione rispetto alla crisi». Da qui la richiesta del tavolo «per avviare una discussione che non può essere affrontata solo sulla stampa».