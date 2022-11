"Scuole chiuse ad Ancona fino a sabato 12, tranne due", ma è una fake news: la smentita del sindaco

ANCONA - "Scuole chiuse fino a sabato 12 novembre, tranne il Volterra-Elia e il Vanvitelli-Stracca Angelini, che non hanno subito ingenti danni". Il post che sta girando sulle bacheche Facebook e sulle chat degli anconetani però è una fake news, smentita direttamente dal sindaco Valeria Mancinelli sul proprio profilo ufficiale. «Tutto quello che c'è scritto è falsamente attribuito a me, ma tutto quello che c'è scritto è falso» ha detto il primo cittadino. Il post, infatti, è stato prodotto artificialmente usando la foto profilo che il sindaco Mancinelli usa nella sua bacheca Facebook. Come ufficialmente confermato in mattinata dallo stesso Comune, le scuole ad Ancona, dopo la chiusura di oggi, resteranno off-limits anche domani per consentire i numerosi sopralluoghi.