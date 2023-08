Caro prezzi a Portonovo, la denuncia: «Una giornata può arrivare a costare 150 euro. Sta diventando inaccessibile»

ANCONA- Cara Portonovo, quanto mi costi? Ogni estate la spesa per trascorre una giornata nella baia infiamma il dibattito. Bella, selvaggia, immersa nella natura, viene presa da assalto da anconetani e turisti e rispetto agli anni passati l’aumento dei prezzi è evidente. All’inizio della stagione 2023 alcuni stabilimenti e ristoranti avevano annunciato dei rincari. Tra parcheggio, ombrellone con due lettini e pranzo al ristorante, una giornata al mare a Portonovo può arrivare a costare anche un centinaio di euro. La segnalazione arriva da una nostra lettrice che ha voluto raccontarci la sua ultima esperienza nella baia. «Io e mio marito abbiamo deciso di pranzare al ristorante e di condividere un primo e un secondo. Quando abbiamo guardato lo scontrino abbiamo notato che ci hanno fatto pagare cinque euro in più per due mezze porzioni, da noi non richieste, di spaghetti con i moscioli- spiega-. Oltre al conto salato, il parcheggio dove abbiamo lasciato l’auto è arrivato a costare 20 euro e se a questo si aggiungono i 50 euro per un ombrellone con i due lettini una giornata al mare a Portonovo può arrivare a costare 150 euro».

Secondo la lettrice, «Portonovo sta diventando inaccessibile, servono dei tetti ai costi di ombrellone e parcheggio. Ora che le Marche stanno andando bene perché la pubblicità funziona, con prezzi così alti si rovinerà tutto. Se ne stanno approfittando». Per chi volesse trascorrere una giornata al mare nell’incantevole baia di Portonovo senza spendere grandi cifre, è possibile usufruire delle navette e delle spiagge libere.