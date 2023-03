A Portonovo l'estate è bollente, la baia presa d'assalto dai turisti: prezzi in aumento anche del 15%

ANCONA- Meteo permettendo gli stabilimenti balneari di Portonovo puntano ad aprire ombrelloni e lettini per il 1 maggio, massimo metà del mese. Oltre all’incognita sole e temperature, c’è anche quella dei tempi per il ripascimento che quest’anno dovrebbe interessare le spiagge lato molo. Le prenotazioni per la stagione estiva sono iniziate ad arrivare già a fine gennaio. Sono turisti provenienti dal nord Italia intenzionati a trascorrere una settimana di vacanza nella baia. Tante richieste per pochi ombrelloni, a Portonovo ormai gli stabilimenti non riescono più ad accettare nuove prenotazioni stagionali altrimenti non ci sarebbero posti liberi per giornalieri e periodici e quindi per accontentare i turisti. La baia continua ad attrarre e ad essere presa d’assalto da anconetani e non. Alcuni stabilimenti balneari hanno deciso di aumentare i prezzi rispetto allo scorso anno, altri di mantenerli invariati.

«Abbiamo aumentato i prezzi del 15%. Per un ombrellone con due lettini e posto auto, uno stagionale spende da un minimo di 2mila euro a un massimo di 2.900 euro, dipende dalla zona dove si trova l’ombrellone- spiega Maurizio Sonnino, titolare della Capannina-. Noi abbiamo moltissime spese e facciamo investimenti per dare un prodotto di qualità. In 10 anni abbiamo fatto 700mila euro di migliorie che sono state a spese mie non della proprietà. Dall’altra parte dobbiamo considerare l’affitto che è elevatissimo, i costi di manutenzione e delle materie prime e poi abbiamo 50 dipendenti. Rispetto a 5 anni fa le spese sono cresciute di 100mila euro». Nonostante i prezzi non proprio economici arrivano continue richieste per lo stabilimento vicino alla chiesetta. «Abbiamo talmente tante richieste di stagionali che non riusciamo ad esaudirle- riferisce Sonnino-. Non riusciamo a prendere nuovi stagionali, da anni in lista di attesa ci sono 60 persone. Per chi viene sporadicamente abbiamo invece 60 ombrelloni. In una situazione come Portonovo dove non è facile trovare un ombrellone libero, abbiamo creato una app che consente agli stagionali di vendere l’ombrellone quando non vengono al mare. Inq uesto modo accontentiamo la clientela perché da una parte l'importo derivante dalla vendita dell'ombnrellone viene scalato dal costo dell’affitto stagionale, dall'altra c'è piùpossibilità per i giornalieri di trovare un ombrellone libero. Per i giornalieri o i periodici è possibile prenotare sul sito a partire dal 15 maggio».

«Abbiamo pochi ombrelloni stagionali in quanto la spiaggia è esigua. Stiamo ancora definendo se aumentare di poco il costo per i giornalieri- afferma Giacomo Giacchetti, Il Molo-. Abbiamo già parecchie richieste da parte di veneti, lombardi ed emiliani interessati a prenotare per una settimana o per 4 giorni, dal giovedì alla domenica». «Il listino è rimasto quello dello scorso anno, ho fatto piccoli aggiustamenti nei pacchetti per gli stagionali- commenta Michele Giacchetti, stabilimento Da Giacchetti-. Il prezzo massimo giornaliero per un ombrellone e due lettini in prima fila in alta stagione è di 40 euro. Poi chiaramente il prezzo varia in base all’orario di arrivo e alla posizione dell’ombrellone». «Manteniamo gli stessi prezzi dello scorso anno quando avevamo dovuto aumentare qualcosina a causa delle ridotte dimensioni della spiaggia. Abbiamo moltissime richieste purtroppo però non c’è posto per altri stagionali- dice Gianni Boriani, stabilimento Bagnino Franco-. Lasciamo circa la metà degli ombrelloni per i giornalieri e i clienti degli hotel. Per un ombrellone, due lettini e una cabina, gli stagionali pagano 1.600 euro in prima fila, 1.300 euro nelle file più indietro. Per i giornalieri il costo va dai 20 ai 35 euro». «Non ci saranno rincari- dichiara Edoardo Rubini, stabilimento Emilia-. Noi non abbiamo stagionali. Ci sono moltissime richieste, le persone hanno voglia di tornare al mare». Nessun rincaro nemmeno da Spiaggia Bonetti. «Per gli stagionali non ho più posto, quelli che si liberano li tengo per i giornalieri perché altrimenti i turisti non trovano ombrelloni liberi. Purtroppo abbiamo il problema dell’erosione della spiaggia, lo scorso anno ho perso la metà degli ombrelloni - spiega Paolo Bonetti-. Le richieste di prenotazione sono iniziate a fine gennaio, sono soprattutto lombardi e veneti che vorrebbero fermarsi una settimana. Il costo giornaliero per un ombrellone e due lettini è di 25 euro in bassa stagione, 35 euro in alta stagione».