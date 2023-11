Continua il “magic moment” per l’arte culinaria domiciliata nella nostra regione. Le Marche portano infatti a casa il primo premio in una delle categorie in concorso nell’ambito della dodicesima edizione di “Una mole di panettoni”, kermesse torinese dedicata al protagonista della tavola natalizia, che scatterà nel week-end all’Hotel Principi di Piemonte. Sabato 25 novembre alle ore 9.45 avrà luogo il taglio del nastro alla presenza dell’assessore al Commercio Paolo Chiavarino – a fare le veci del sindaco di Torino e di altri rappresentanti di istituzioni cittadine, mentre alle 10 si svolgerà invece la premiazione ufficiale.

I vincitori della 12esima edizione di “Una mole di panettoni” sono stati scelti da una giuria di esperti composta da: Giovanni Dell’Agnese, Massimiliano Prete, Giuseppe Gandolfo, Matteo Baronetto, Leo Rieser, Andrea Rastelli, Anna Mastroianni e Franco Ugetti. La Giuria ha assegnato ai panettoni, arrivati in forma anonima, un punteggio da 1 a 10 in base a vari criteri, tra cui: peso di un 1 kg (tolleranza di 100 gr. in eccesso e 50 gr. in difetto compreso il pirottino), aspetto generale, forma, aroma, cromia, alveolatura, palatibilità, acidità, retrogusto e cottura. Per quanto riguarda i parametri del panettone tradizionale di scuola piemontese si aggiunge la glassa, mentre per quello creativo si aggiunge la farcitura.

Nella categoria “Panettone tradizionale di scuola milanese”, alto e con glassa, il primo posto è andato al maestro lievitista Valerio Giovannozzi della pasticceria marchigiana Crystal di Porto San Giorgio, seguito da Roberto Moreschi della pasticceria lombarda Roberto Pastry e Bakery di Sondrio, Chiavenna, e da Marco Voci della pasticceria torinese i “Frutti del Grano” di Collegno. Per la categoria “Panettone tradizionale di scuola piemontese”, basso e con glassa, finiscono nell’ordine sul podio: la pasticceria pugliese “Millevoglie” di Alberobello con il maestro lievitista Cosimo Caradonna, Sergio Scovazzo del piemontese “Forno Grano” di Santena e Paolo D’Errico della pasticceria torinese “Farina&club bakery”. Il premio “Panettone creativo” è andato a Francesco Mastroianni della pasticceria calabrese “Casa Mastroianni” di Lamezia Terme, con il panettone creativo cioccolato e albicocca, che ha preceduto Roberto Moreschi della pasticceria lombarda Roberto Pastry e Bakery da Sondrio, Chiavenna (con il panettone creativo caffè e albicocca) ed Enrico Murdocco del forno torinese Tellia Lab, con il panettone all’albicocca e gocce di cioccolato.