Polovers Days al via a Loreto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Loreto, Gennaio 2021 - Prenderà il via a Loreto nel mese di maggio la prima tre giorni (verde)bianco-rossa interamente dedicata a Polovers, un nuovo progetto di conoscenza e promozione del patrimonio culturale, spirituale, storico e socio-economico polacco. Intenzione del gruppo promotore, che sta raccogliendo le adesioni di autorità e istituzioni, ricercatori accademici, associazioni ed operatori economici territoriali, è quella di ritrovarsi tutti insieme in uno stesso luogo simbolo dell'amore internazionale, con momenti di valorizzazione dei legami e delle relazioni che uniscono da secoli l'Italia alla Polonia. A darne l'annuncio congiunto sono l'Arcivescovo Delegato Pontificio, S. Ecc. Mons. Fabio Dal Cin e la Console Onoraria della Repubblica di Polonia nelle Marche Cristina Gorajski. “Annunciamo con entusiasmo da Loreto questa iniziativa dedicata agli Innamorati di Polonia – dice la Console Gorajski - perché saranno 3 giorni di approfondimento culturale, momenti di scambio e arricchimento spirituale per consolidare e ampliare anche relazioni socio-economiche all'insegna di fede, arte e turismo, fra enogastronomia e artigianato, storia e folklore delle nostre terre.” “L'amore è un dono prezioso che Dio ha posto alla base del Vangelo – prosegue Mons. Dal Cin – siamo quindi lieti di poter ospitare ed ispirare tutti gli Innamorati di Polonia con il loro incontro di conoscenza e gratitudine nella Casa più accogliente, quella di Nazareth, un'esperienza di crescita in un autentico clima di confronto, amicizia e preghiera.” I Polovers Days 2021 sono previsti il 7/8/9 maggio: la presenza per la festa della mamma a Loreto “vero cuore mariano della cristianità” per San Giovanni Paolo II, lascia ben sperare affinché l'intercessione amorevole e la materna protezione della Beata Vergine di Loreto Regina Poloniae sostenga e rafforzi anche l'unione tra le comunità delle città di Loreto, Częstochowa e Cracovia. Nato da un'idea dell'Associazione Italo Polacca Nuova delle Marche, il progetto Polovers è sostenuto nella progettazione e la comunicazione dai referenti di Firmissima con il supporto del Polo della Comunicazione del Santuario Pontificio della Santa Casa. In attesa dell'ufficializzazione dei patrocini di Regione Marche, del Comune di Loreto e della Città di Częstochowa, si formalizzano adesso le adesioni della Prelatura territoriale di Loreto, dell'Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia e dell'Istituto Polacco a Roma, dell'Istituto Italiano di Cultura a Cracovia e di diverse associazioni e imprese delle Marche. (mr) Info: Mauro Radici - polovers@firmissima.com