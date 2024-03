Cominciano i lavori alle Palombare per la realizzazione del polo per l'infanzia Tombari

ANCONA – Cominceranno domani, mercoledì 13 settembre, salvo maltempo, le operazioni propedeutiche all'avvio dei lavori per la costruzione del polo d'infanzia Tombari nel quartiere. Si procederà, dunque, in primo luogo, a perimetrare il cantiere. Il complesso sarà composto da un nuovo asilo nido e dalla scuola per l'infanzia Tombari, che sarà spostata rispetto all'attuale collocazione, e dalle opere di urbanizzazione necessarie alla messa in servizio degli edifici scolastici. Le due strutture, composte da un solo piano, potranno accogliere, rispettivamente, 45 e 90 bambini. Il volume posto a ovest sarà adibito al nido, mentre quello ad est sarà adibito a scuola materna.

Il progetto prevede anche la sistemazione dell’area verde limitrofa alla nuova edificazione. Lo spazio esterno sarà quindi recintato e principalmente destinato a verde, così che in futuro si possa anche adibire alla creazione di orti sensoriali educativi. Sarà realizzata una nuova strada che, da via del Commercio, porterà all’ingresso del nuovo polo scolastico. Sono previsti inoltre parcheggi a raso in prossimità dell’ingresso e la realizzazione di nuovi sottoservizi, per i tratti di raccordo tra le linee esistenti e la nuova area scolastica.

Le opere sono state ammesse al piano – Next Generation EU nell’ambito del PNRR con un finanziamento di circa 3 milioni di euro e un cronoprogramma che prevede il completamento dei lavori a fine settembre 2025. Il lotto sul quale sarà costruito il polo si trova nell'area Palaindoor-pista di atletica Italo Conti. L’intervento si svilupperà su un’area di circa 19 mila metri quadrati, di cui 1.500 ripartiti in modo sostanzialmente omogeneo tra la struttura che ospiterà il nido, quella della scuola dell’infanzia e i servizi comuni. Sono previste pavimentazioni esterne per 950 metri quadrati e in copertura saranno installati 290 metri quadrati di pannelli fotovoltaici per una produzione complessiva di energia pari a 82 Kwp.