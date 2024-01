Clochard, writers e lavori (sempre) in corso: il "Passetto" resta un ferita aperta

ANCONA – Li chiamano “invisibili”, per il loro vivere ai margini, appartenenti ad un’umanità fragile e vulnerabile che non ammette deroghe alla loro costante indigenza, alla loro battaglia per il sostentamento quotidiano. Il Passetto era diventata la loro base, verbo declinato al passato dopo le operazioni di sgombero effettuate nei giorni scorsi, quando una decina di pakistani che bivaccavano ai piedi dell’ascensore in spiaggia, erano stati allontanati dai vigili attorno alle nove di mattina. Ma lo è tutt’ora, in considerazione del fatto che gli homeless hanno ripreso nuovamente quegli spazi sottratti dove sono tornati ad attrezzarsi per passare la notte allestendo di nuovo giacigli per coricarsi, tra coperte per ripararsi dal freddo e materassi appoggiati sul cemento

Una situazione che è pertanto ancora distante dal lasciar intravedere una soluzione. Perché a prescindere dai nuovi interventi che verranno effettuati (AnconAmbiente aveva provveduto a rimuovere il materiale di fortuna accumulato, ed a bonificare l’intera zona), resta la problematica legata ad una delle zone più suggestive del capoluogo divenuta lasciata in condizioni precarie e di degrado. Colpita anche al cuore dalla vernice delle bombolette spray, dall’inchiostro dei pennarelli, che non hanno risparmiato nemmeno gli scogli della spiaggia, oltre a sfregiare il Monumento ai Caduti marchiato dai writer. L’Amministrazione comunale ha promesso un giro di vite per ridurre progressivamente fino a eliminare il problema-graffiti, anche mediante l’utilizzo di spycam non fruibili però sulla struttura in quanto patrimonio storico, e procederà con i lavori sulla doppia scalinata sebbene resti l’incognita dei tempi circa il completamento di entrambe. Ma intanto, in uno dei luoghi simbolo di Ancona permane ancora quel senso di abbandono. E di invisibilità.