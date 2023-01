Allerta per neve a bassa quota, rischio valanghe sui Sibillini: il bollettino ufficiale. Avviso anche per criticità idraulica e idrogeologica

ANCONA - La Protezione Civile regionale ha prolungato per tutta la giornata di domani (22 gennaio) la validità dell'allerta meteo per vento, mare e neve. Il bollettino ufficiale della sala operativa prevede anche allerta gialla per criticità idraulica, idrogeologica. Verde per temporali. Allerta gialla per rischio valanghe sui Sibillini e Laga marchigiana.