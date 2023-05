Maltempo: le spiagge di Numana e Marcelli invase da tronchi e rifiuti

NUMANA- La pioggia torrenziale degli ultimi due giorni, il vento forte, i fiumi in piena, il mare molto mosso stanno provocando disagi in tutta la provincia di Ancona. Le spiagge di Numana e Marcelli sono completamente invase da tronchi, pezzi di legno e altri rifiuti, come gli pneumatici, portati dalla furia delle onde sulla riva. Il mare ha raggiunto praticamente gli stabilimenti, inghiottendo l’arenile e lasciandosi dietro una distesa di rami ammassati. Gli operatori balneari muniti di rastrello stanno iniziando a sistemare la spiaggia, solo pochi giorni fa avevano iniziato a piantato le basi degli ombrelloni in vista dell’avvio della stagione balneare.