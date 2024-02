Cocktail, mixology e tanto altro: il bartender Julian Biondi da Gambero Rosso Channel al bancone del Wine Not?

ANCONA - Mixing glass, shaker, ghiaccio tritato e tutta la bravura dietro al bancone di Julian Biondi, uno dei volti più noti nell’universo della mixology nazionale protagonista, giovedì 29 febbraio dalle 19.30, della “Serata Spirits” al Wine Not? di Ancona.

Barman tra i migliori in Italia, nella Top10 nazionale del Gambero Rosso, il 37enne fiorentino incontrerà gli avventori dell’elegante bistrot del Grand Hotel Palace di Ancona per una serata a base di ricette, degustazioni, dimostrazioni, pillole di mixology sostenibile, materie prime e abbinamenti con il finger food dello chef resident Leonardo Castaldi. E nel locale della famiglia Bernetti, alla guida della cantina Umani Ronchi, di sicuro non mancheranno ammiccamenti con il mondo del vino all'insegna della ricerca, della sperimentazione e del gusto. Competenza, conoscenza e simpatia sono le caratteristiche di Biondi che in questi anni si è affermato come barman divulgatore e globetrotter con il suo format “Viaggi di Spirito” su Gambero Rosso Channel e con le vittorie del Rhum JM Competition e del Clairin World Championship. Info e prenotazione (obbligatoria) a info@winenotancona.it