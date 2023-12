Biossido di azoto, gli ambientalisti lanciano l'allarme: "L'aria di Ancona? Malata"

"Ancona? Sta male". Parole di Maurizio Sebastiani (Italia Nostra Ancona), a commento dei dati sull'inquinamento nel capoluogo rilevati tra giugno e luglio 2023. Dati presentati oggi da "Italia Nostra" e "Associazione NoFumi". L'indagine è stata realizzata parallelamente ad altre città portuali.

"Ci sono valori di biossido di azoto superiori ai limiti dell'Oms, sia per quanto riguarda la media annuale che per i picchi giornalieri" continua Sebastiani. Secondo le rilevazioni fatte dalle associazioni, insieme a “Cittadini per l’Aria” e con la collaborazione della tedesca NABU, il picco giornaliero raccolto in via XXIX Settembre è pari a 35 microgrammi per metro cubo,a fronte di un limite stabilito di 25 microgrammi. Tra il 26 giugno e il 7 gosto, spiegano i comitati, la centralina Arpam ha rilevato 285 microgrammi per metro cubo per quattro ore. "Bisogna spostare il porto commerciale, non realizzare al molo Clementino il porto turistico- continua Sebastiani- bisogna poi riaprire la stazione marittima nel senso di metropolitana di superficie e ridurre le attvità delle navi davanti al porto storico". Sulla questione centraline: "Quella della Cittadella non rivela quello che accade in città e al porto- continua Sebastiani- oltre a quella ce n'è una alla stazione, noi chiediamo che ne venga messa un'altra nel Piano Ambiente".