Sempre più richiedenti protezione, la Prefettura cerca case da adibire a centri accoglienza: «Caso senza precedenti»

ANCONA - Crescono i richiedenti di protezione internazionale, la Prefettura ne ha accolti già 150 ma ora cerca ulteriori alloggi. «Viene lanciato un appello affinché vengano messi a disposizione per l’accoglienza ulteriori unità abitative da adibire, tramite gli Enti gestori già impegnati al massimo livello, a Centri di accoglienza straordinaria» si legge in una nota della stessa Prefettura, che parla apertamente di «Un caso senza precedenti in termini statistici».

Molti dei cittadini rintracciati sul territorio sono migranti che hanno manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale in altre nazioni, alcuni hanno già ricevuto un diniego alla richiesta di asilo. «I Paesi maggiormente rappresentati sono Pakistan, Egitto, Bangladesh e Somalia» specifica la nota. Ad oggi, spiega ancora il comunicato, la Prefettura dà accoglienza al 43% dei richiedenti di protezione presenti nelle Marche.