Arriva l'ok della giunta regionale a Sky Alps per i voli di continuità territoriale

ANCONA - La giunta regionale delle Marche ha dato l'ok all'affidamento a Sky Alps i voli per poter garantire la continuità territoriale da Ancona verso Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli. La Regione ha spiegato come l'Enac abbia riferito che la proposta di Sky Alps sia stata ritenuta congrua e che il 15 marzo il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, "nel carattere emergenziale della procedura", abbia condiviso le proposte. La giunta dunque ha preso atto e deciso di comunicare ad Enac di procedere alla conclusione dell'iter e di avviare quanto prima le attività per la nuova progettazione degli oneri di servizio pubblico per i voli da e per l'Aeroporto di Ancona. Dalle note di Enac risulta che l'operatore Sky Alps si è reso disponibile a garantire voli sulle tre rotte (Ancona-Milano Linate, Ancona-Napoli, Ancona-Roma Fiumicino.