In piazza per il Ddl Zan: Arcigay Comunitas Ancona aderisce all'iniziativa

L'appuntamento è fissato per sabato 15 maggio alle 16 in piazza Cavour. Saranno rispettate tutte le normative sanitarie anti Covid

Sabato 15 maggio alle 16 in piazza Cavour si manifesta per supportare il Ddl Zan. Arcigay Comunitas Ancona annuncia l'adesione alla manifestazione nazionale "Legge Zan e molto di più - Non un passo indietro".

Nella nota si specifica: «Le manifestazioni, che si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti, chiedono l'approvazione immediata da parte del Senato della Repubblica del Ddl Zan nella medesima forma in cui è stato approvato mesi fa alla Camera dei Deputati. Non accetteremo nessuna modifica che possa indebolire la suddetta Legge e che possa lasciare fuori parte della comunità Lgbt+. Chi, come noi, è addolorato e stanco delle continue notizie di discriminazioni e violenze a stampo omolesbobitransfobico, misogino e abilista e lotta perché questo non solo possa, ma debba cambiare, è invitato a partecipare ed a prendere parola».